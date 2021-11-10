Украину "накроет" антициклон: что говорят синоптики [ Редактировать ]
В четверг, 11 ноября, погоду в Украине будет определять антициклон TILDA. Потому осадков на территории страны не предвидится.
По данным синоптиков, в Украине будет преобладать малооблачная и стабильная погода. Однако уже в ближайшую ночь в большинстве областей прогнозируют мороз до -7 градусов за Цельсием в восточных областях. В остальных регионах столбики термометров ночью покажут -2...-4 градуса.
Днем температура воздуха будет на несколько градусов выше. В среднем будет +8 градусов. 3...5 выше нуля обещают в восточных областях, а в западных - 7...11 градусов тепла.
Напомним, ранее синоптики рассказали, придут ли в Украину морозы.
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