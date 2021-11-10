Руины Чернобыльской АЭС сняли изнутри при помощи беспилотного летательного аппарата. Съемку заброшенной атомной электростанции под Киевом организовало издание VICE.

Коридоры АЭС и энергоблоки советских времен снимал дрон Elios 2, разработанный компанией Flyability. Данный летательный аппарат разработан для удаленного обследования мест, опасных для человека, в первую очередь - атомных станций.

Характерная особенность дрона Elios 2 - наличие жесткого наружного каркаса, который позволяет без ущерба натыкаться на стены и задевать за предметы.

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Изначально журналисты планировали обследовать лишь здания неподалеку от электростанции, чтобы испытать технологию. Когда дрон увидели в работе украинские специалисты, отвечающие за безопасность ЧАЭС, они предложили не откладывать, и изучить с его помощью 5-й энергоблок, где никто не бывал с момента аварии в апреле 1986 года.

Иностранцы решились на полет. Наибольшее беспокойство вызывала стена высотой 70 метров, через которую должен был пролететь дрон. Если бы сигнал был потерян, дрон не смогли бы вернуть.

К счастью, съемки прошли успешно и без эксцессов. Удалось снять большое количество качественного видео изнутри энергоблока. Как оказалось, внутри нет представляющих опасность ядерных материалов.

Наполним, что год назад сообщалось, что инженеры Корейского института исследований атомной энергии KAERI проведут дезактивацию радиоактивно загрязненных материалов на Чернобыльской АЭС.