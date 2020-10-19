В Чернобыльской зоне отчуждения фотограф Яна Омер запечатлела пару молодых оленей, перебегающих дорогу.

Фото опубликовал заповедник на своей странице в Facebook.

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"Они милые, нежные, но такие пугливые. У оленей-подростков нет рогов, чтобы защищаться, а потому они стараются как можно быстрее преодолеть открытые пространства. Среди деревьев и густых кустарников - безопаснее.

А скоро, совсем скоро листья на ветвях вспыхнет самыми разнообразными красками - от золотистого и оранжевого до всех оттенков красного и шоколада, и олени будто затеряются среди такого калейдоскопа теплых цветов. Потому что они тоже рыжие, да еще и с пятнами. Попробуйте таких отыскать среди осеннего буйства", - написала Яна Омер.

Ранее мы писали о том, что снимок с электрички Львов - Мукачево победил в проекте National Geographic.