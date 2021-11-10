Політичне шоу з "маринуванням" депутатів. Нижня палата парламенту Чилі проголосувала за імпічмент президента Себастьяна Піньєри.

І це було без перебільшення епічно. Аби зібрати необхідні голоси, депутати влаштували понад 20-годинний марафон. Один із парламентаріїв 15 годин зачитував промову, присвячену переважно президентським оборудкам, надруковану на більш як тисячі сторінках.

І все, аби затягнути час. Щоб у парламент фізично зміг із самоізоляції потрапити один депутат, голос якого й був вирішальним. Ось це відео, де він мчить голосувати, вже набрало шалені перегляди в інтернеті. А от самого Піньєру відправили у відставку за офшорні скандали, які спливли в розслідуванні "Пандора Пейперз".

Проти політика порушили кримінальну справу. Остаточне рішення щодо усунення його з посади тепер має ухвалити сенат.