"Політичне маринування": парламентарій зачитував промову 15 годин [ Редактировать ]
Політичне шоу з "маринуванням" депутатів. Нижня палата парламенту Чилі проголосувала за імпічмент президента Себастьяна Піньєри.
І це було без перебільшення епічно. Аби зібрати необхідні голоси, депутати влаштували понад 20-годинний марафон. Один із парламентаріїв 15 годин зачитував промову, присвячену переважно президентським оборудкам, надруковану на більш як тисячі сторінках.
І все, аби затягнути час. Щоб у парламент фізично зміг із самоізоляції потрапити один депутат, голос якого й був вирішальним. Ось це відео, де він мчить голосувати, вже набрало шалені перегляди в інтернеті. А от самого Піньєру відправили у відставку за офшорні скандали, які спливли в розслідуванні "Пандора Пейперз".
Проти політика порушили кримінальну справу. Остаточне рішення щодо усунення його з посади тепер має ухвалити сенат.
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