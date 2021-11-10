В Харкові жінка напідпитку переходила дорогу та випустила з рук немовля [ Редактировать ]
А в Харкові горе-мати піде під суд, за те, що мало не вбила власну дочку. Жінка напідпитку переходила дорогу в недозволеному місці і не втримала однорічну дитину. Та головою полетіла на асфальт. Момент, як жінка чіпляється за бордюр і випускає маля, зафільмував один із водіїв.
І виклав у соцмережі. Відео набуло резонансу і вже надвечір соцслужби розшукали жінку. Та живе у флігелі із трьома дітьми. У повній антисанітарії. Маленьку дівчинку забрали до лікарні. Та чи повернуть її матері, вирішуватиме суд.
Павло Цимбал, інспектор ювенальної превенції Харківського районного управління поліції № 2:
Жінку ми не виявили, виявлена дитина, з нею знаходилася старша донька жінки. Дитина була оглянута робітниками лікарні. В хаті в них антисанітарія, неодноразово її попереджали прибрати, зробити ремонт.
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