А в Харкові горе-мати піде під суд, за те, що мало не вбила власну дочку. Жінка напідпитку переходила дорогу в недозволеному місці і не втримала однорічну дитину. Та головою полетіла на асфальт. Момент, як жінка чіпляється за бордюр і випускає маля, зафільмував один із водіїв.

І виклав у соцмережі. Відео набуло резонансу і вже надвечір соцслужби розшукали жінку. Та живе у флігелі із трьома дітьми. У повній антисанітарії. Маленьку дівчинку забрали до лікарні. Та чи повернуть її матері, вирішуватиме суд.

Павло Цимбал, інспектор ювенальної превенції Харківського районного управління поліції № 2: