Загроза, звідки не чекали. Дослідження американських науковців довели: звичайні олені здатні заражатися від людей коронавірусом, а отже, й бути переносниками хвороби. І це для Штатів - дуже серйозна проблема.

Чому новина так збентежила американців, що деякі батьки тепер не випускають дітей надвір? Дмитро Анопченко розкаже всі подробиці.

Коли в Університеті Пенсильванії вирішили взятися за дослідження "чи здатні дикі тварини розносити коронавірус",- тема спочатку не дуже й надихала. Надто дивними здавалися всі ці припущення. Але у фіналі висновки вразили і самих вчених, і наукове середовище. Адже вказують на те, що є ціла група тварин, які легко можуть "підхопити" вірус від хворої людини, передати його комусь зі свого гурту, а згодом - заразити інших людей. Це - олені.

І для жителів американської столиці це зараз становить величезну проблему, оскільки Вашингтон розташований так, що тут просто в межах міста поруч - житлові квартали, офісні будівлі і ліси - ось як, наприклад, цей - величезна територія, де багато диких тварин.

Це улюблене місце і для піших прогулянок, і поїздок велосипедом. Тут усе не так формально, як у парках, де правила жорсткі, а в'їзд часто 15-20 доларів коштує… Що цікаво - їхати за місто не треба, дуже часто найближчий ліс - за квартал-два від дому. І погодувати непроханих гостей, які підходять просто до твого подвір'я, - улюблена справа, бо і вражень багато, і "вподобайок" умить назбираєш. До диких оленів завжди спокійно підпускали малюків, копитних ніколи не сприймали як загрозу…

Але ось що встановили зараз науковці в Пенсильванії. Вони робили PCR-тест (такий, що для людей використовують) оленям. І в кожної третьої тварини (із тих, яких обстежили) результат був позитивний!

Ось десятки сторінок: аналізи, цифри, графіки… І головний висновок: навіть під час швидкого і неблизького контакту хворої людини з оленем, той "підхоплює" вірус і може передати його тваринам, яких зустрічає; і так само повернути вірус наступній людині, із якою матиме контакт.

Що з цим робити - науковці порад не дають - не їхня компетенція. Тому в пресі вже з'явилися пропозиції (одна "краща" за іншу): і металевими парканами ліси обгородити, щоб дикі тварини до людей не виходили; і… масштабну вакцинацію для оленів провести. Звучить дивно, утім - досвід є.

У Флориді, в зоопарку Тампи, нещодавно таки зробили щеплення своїм звірятам. Різним - від гризунів до пантер. Щоправда без всяких попередніх тестів - і для уколів вибрали не "Пфайзер" чи "Модерну", а спеціальний препарат, розроблений для тварин (виявляється, є зараз і такий).

Але в зоопарку чотирилапих пацієнтів хоча б перерахувати можна, а от оленів у американських лісах як проконтролюєш? Адже їх, за офіційною статистикою, в країні понад 25 мільйонів! І тому батьки, начитавшись новин, наказують тепер дітям не виходити з подвір'я, адже всі і без того пандемією налякані, а тепер з'явилася нова загроза, яку вже не знаєш як і сприймати.