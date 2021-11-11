У ЄС вакцинуватимуть дітей від п'яти років [ Редактировать ]
У Євросоюзі хочуть вакцинувати дітей від п'яти років. Дослідження щодо цього тривають вже два місяці - заявили у Європейському агентстві з лікарських засобів, що базується в Амстердамі. Випробовують препарати компаній "Модерна" та "Пфайзер". Раніше їхні вакцини схвалили у Європі для щеплення дітей від 12 до 17 років. Водночас у США компанія "Модерна" поки що чекає схвалення для вакцинації дітей та підлітків до 18 років.
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