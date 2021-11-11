Для котів у Тайвані створили особливий делікатес - корм із лялечок шовкопряда. Виробники запевняють - така їжа чотирилапим улюбленцям смакує. Проте чи є вона корисною? - дивіться далі.

Кіт на прізвисько Мао ласо облизується. Щойно чотирилапий повечеряв екзотичною стравою, незвичайним інгредієнтом якої стали лялечки шовкопряда. Разом із ним - і 15 мешканців котячого кафе в Тайвані перетворилися на гастроекспертів, які дегустують новий корм.

Роза Су, менеджер кафе для котів:

Після вживання цього корму коти стають більш енергійні. Окрім того, перетравлена їжа має менш неприємний запах - а це навіть краще, ніж я очікувала.

Виробники запевняють - така їжа сприяє знищенню шкідливих кишкових бактерій у тварин. Ба більше, добре смакуватиме хвостатим. Корм має різні, уже звичні, смаки: тунець, риба, яловичина та курка. Але основним білковим компонентом у ньому є комаха, багата на жири та мінерали.

Єва Лю, виробниця корму для котів:

Власники домашніх тварин сьогодні звертають значно більше уваги на інгредієнти - порівнюють та аналізують компоненти кормів різних брендів, ретельно досліджують, що купувати для своїх улюбленців.

Таке інноваційне використання того, що раніше було переважно відходами, може стати потенційним рятувальним колом для останніх фермерів, які вирощують шовкопряда в Тайвані. Колись їх налічували сотні, а нині працюють лише кілька. І ті переконують - вирощувати комах лише для виготовлення тканини більше економічно невигідно, мусять шукати нові шляхи прибутку.

Хсу Вей-Чунь, власник ферми з розведення шовкопрядів:

Ми досі працюємо лише тому, що всі елементи вирощування шовкопряда перепродаємо. Залишки листя шовковиці можуть стати чаєм. Лялечок додаємо в їжу для котів. Кокони постачаємо в косметичну промисловість.

На такій фермі - 136 різновидів шовкопряда з усього світу. Саме тут комаха проходить усі етапи розвитку, допоки не потрапить у корм.