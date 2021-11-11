США надаватимуть Україні летальну зброю - Ентоні Блінкен [ Редактировать ]
США й надалі надаватимуть військову підтримку Україні, зокрема і летальну зброю. Таке заявив державний секретар Ентоні Блінкен під час пресконференції у Вашингтоні. Він нагадав, що цього року США надали Україні більш як 400 мільйонів доларів.
Напередодні Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підписали Хартію стратегічного партнерства між країнами. Вона визначатиме основні напрями відносин у ключових сферах на десятиліття вперед.
Ентоні Блінкен, держсекретар США:
Ми занепокоєні доповідями про незвичну військову активність Росії поблизу кордонів України. Як і раніше, ми ретельно стежимо за ситуацією у регіоні. І перебуваємо на постійному контакті з нашими союзниками та партнерами. Будь-яка ескалація або агресивні дії не залишаться без відповіді.
Дмитро Кулеба, голова МЗС України:
Найкращий спосіб стримати російську агресію це дати зрозуміти Кремлю, що Україна сильна, а також має сильних союзників, які не залишать її віч-на-віч з агресією Москви, що постійно зростає. Я вже не раз повторював, що російська агресія проти України закінчиться тоді, коли України посяде своє місце як частина Заходу - інституалізована та беззаперечна.
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