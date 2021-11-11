В Одессе случился пожар на стадионе Черноморец перед матчем Украина – Болгария (фото, видео) [ Редактировать ]
Источник: ГСЧС Украины
В Одессе в парке Шевченко загорелся стадион Черноморец. Огонь охватил помещение скейтпарка. В пресс-службе ГСЧС сообщили, что на место выехали пожарные.
Однако пожар удалось ликвидировать с помощью огнетушителя еще до прибытия спасателей.
В ГСЧС сообщили, что причиной пожара стало короткое замыкание проводки в кулере в одном из офисов, находящихся в здании стадиона.
Огонь успел распространиться на площадь в два квадратных метра.
Отметим, сегодня 11 ноября, на стадионе Черноморец состоится товарищеская игра Украина — Болгария.
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