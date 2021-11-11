В Одессе в парке Шевченко загорелся стадион Черноморец. Огонь охватил помещение скейтпарка. В пресс-службе ГСЧС сообщили, что на место выехали пожарные.

Однако пожар удалось ликвидировать с помощью огнетушителя еще до прибытия спасателей.

В ГСЧС сообщили, что причиной пожара стало короткое замыкание проводки в кулере в одном из офисов, находящихся в здании стадиона.

Огонь успел распространиться на площадь в два квадратных метра.

Отметим, сегодня 11 ноября, на стадионе Черноморец состоится товарищеская игра Украина — Болгария.

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