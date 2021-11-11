За дві доби померло вдесятеро більше громадян, ніж за два роки війни - Зеленський [ Редактировать ]
Глава держави звернувся до українців й закликав їх вакцинуватися. Як зазначив президент, за дві доби країна втратила вдесятеро більше громадян, ніж за два роки війни на Донбасі. І більшість із тих, хто хворіє та помирає від ковіду, нещеплені. Нині медична система країни здатна робити майже 400 тисяч щеплень за добу, і для цього в Україні є понад 10 мільйонів доз вакцин.
Володимир Зеленський, президент України:
Скільки становить сьогодні населення України? Понад 40 мільйонів. Що об'єднає завтра українців, які хочуть, аби ці 40 мільйонів не перетворилися на 20? Всі вони будуть вакциновані. Ми готові до всього і забезпечені всім. Зокрема, працює 536 закладів охорони здоров'я, є 76 тисяч ліжок, з яких 72 тисячі - з киснем. Медична система готова як ніколи. Але не треба перевіряти на собі.
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