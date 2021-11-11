Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці.

Держкіно розбрату. Міністр культури Олександр Ткаченко подав у відставку. Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці.

Сталося це після того, як Кабмін забрав у Мінкульту Держкіно. Це агенція, що регулює сферу кінематографу, виділяє кошти на зйомки, або забороняє показ певних фільмів. Ткаченка обурило таке рішення уряду. Втім, каже, це не єдина причина його звільнення.

Мовляв, йому заважали реформувати Мінкульт, а ще у держбюджеті на наступний рік на культуру заклали замало грошей.