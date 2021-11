Американская актриса и модель Пэрис Хилтон вышла замуж за 40-летнего бизнесмена Картера Реума. Об этом наследница сети отелей сообщила в своем Instagram.

Свадьба прошла 11 ноября в поместье Бель-Эйр, которое принадлежит покойному дедушке Пэрис. На церемонии присутствовали голливудские знаменитости - Эмма Робертс, Эшли Бенсон и певица Биби Рекса.

40-летняя Хилтон трижды была помолвлена, но так и не связала себя узами брака. Хилтон и Реум знакомы 15 лет, а встречаться начали год назад. Прошлым возлюбленным актрисы был актер Крис Зилка, с которым она разорвала помолвку в 2018 году.

The proposal that started it all! Episode 1 of #ParisinLove is streaming now. pic.twitter.com/edy25TIpKJ