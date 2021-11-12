Пэрис Хилтон вышла замуж (видео) [ Редактировать ]
Источник: Twitter
Американская актриса и модель Пэрис Хилтон вышла замуж за 40-летнего бизнесмена Картера Реума. Об этом наследница сети отелей сообщила в своем Instagram.
Свадьба прошла 11 ноября в поместье Бель-Эйр, которое принадлежит покойному дедушке Пэрис. На церемонии присутствовали голливудские знаменитости - Эмма Робертс, Эшли Бенсон и певица Биби Рекса.
My forever begins today... ✨💍 11/11 💝 #JustMarried #ForeverHiltonReum 📸 @josevilla pic.twitter.com/b1qU20cG8f— Paris Hilton (@ParisHilton) November 12, 2021
40-летняя Хилтон трижды была помолвлена, но так и не связала себя узами брака. Хилтон и Реум знакомы 15 лет, а встречаться начали год назад. Прошлым возлюбленным актрисы был актер Крис Зилка, с которым она разорвала помолвку в 2018 году.
The proposal that started it all! Episode 1 of #ParisinLove is streaming now. pic.twitter.com/edy25TIpKJ— Peacock (@peacockTV) November 11, 2021
Праправнучка основателя крупнейшей в мире сети гостиниц Hilton Hotels Конрада Хилтона приобрела мировую известность благодаря скандальным публикациям прессы о ее похождениях.
Пэрис стала известной как актриса, фотомодель и дизайнер. Она сыграла в фильмах "Модная мамочка" (Raising Helen, 2004), "Дом восковых фигур" (House of Wax, 2005), в 2006 году - в лентах "Стильные штучки" (Bottoms Up) и "Блондинка в шоколаде" (Pledge This!).
Летом сообщалось, что Пэрис Хилтон ждет первенца.
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