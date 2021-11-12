Сегодня Украина оказалась в шаге от энергетического коллапса. Нехватка угля и критически высокие для промышленности Украины цены на газ могут спровоцировать катастрофу в экономике, резкий рост цен и веерные отключения электроэнергии. Об этом заявил в эфире программы "Право на власть" Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.

Оппозиционный политик напомнил, что после того, как в 2015 году украинские власти отказались от прямого контракта с "Газпромом" по политическим мотивам, Украина вынуждена покупать газ на европейском спотовом рынке. Тем самым нарушено ключевое правило энергетической безопасности, когда государство должно получать энергоносители из трех источников.

"Пока цены на спотовом рынке были нормальными, Украина справлялась. Когда же произошел дефицит газа в Европе, нас ошарашила цена в 1000 долларов", – рассказал Юрий Бойко.

По словам политика, до недавних пор только две страны - Украина и Молдова - зависели исключительно от спотового рынка.

"Молдова недавно подписала контракт с Газпромом, кстати, как и Германия, Италия, Венгрия. Что мешает сделать это Украине? Как выживать промышленности? Конкурировать с такой ценой газа украинские предприятия на внешних рынках не могут, а на внутреннем рынке такая цена на энергоносители приведет к тому, что подорожают все товары первой необходимости: хлеб, сахар – все то, что люди покупают каждый день. Тем более следует понимать, что мы и так покупаем российский газ, только платим "Газпрому" не напрямую, а через европейские компании. Нас убеждали, что мы якобы слезли с российской "газовой иглы", а на самом деле власти покупают тот же российский газ, но проводят по документам на 100 долларов дороже", - отметил Юрий Бойко.

Народный депутат пояснил, что у Украины есть с Россией контракт на транзит газа до 2024 года. Его не только критически важно продлить, но нужно также обязательно заключить контракт на поставку газа. Ведь эти два контракта с Газпромом взаимосвязаны – закупка газа и его транспортировка. К тому же украинская ГТС будет защищена: есть и закупка газа, и его транзит.

По словам оппозиционного политика, если власти не прекратят играть в псевдопатриотизм, Украину будет ждать самая тяжелая зима за все годы независимости. Народный депутат отметил, что для того, чтобы спасти страну от энергетического коллапса, принципиально важно заключить прямой контракт на поставку газа.

"ОП-ЗЖ неоднократно отмечала важность прямого контракта с «Газпромом». Наша политическая сила, отстаивая исключительно интересы граждан Украины, способна договориться с Россией о прямых поставках газа и спасти Украину от масштабного энергетического кризиса", – резюмировал Юрий Бойко.