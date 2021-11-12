Компанія Ілона Маска випустила нову тарілку для супутникового інтернету [ Редактировать ]
SpaceX випустила нову тарілку для приймання сигналу супутникового інтернету Starlink. Нова версія другого покоління має квадратну форму та є компактнішою. А її вага лише 4 кілограми - майже вдвічі менше за попередню модель.
Вона здатна одночасно передавати дані через три канали на три різні пристрої, без перевантаження мережі. Зможе безперебійно працювати за температури від мінус 30 до плюс 50 градусів за Цельсієм. Єдиний недолік - відсутність вбудованого в неї роз'єму LAN, відтак доведеться придбати спеціальний адаптер.
Вартує нова модель близько півтисячі доларів. За задумом Ілона Маска, загалом на навколоземну орбіту планують вивести 30 тисяч супутників Starlink. Мета - забезпечити доступ до інтернету в будь-якому куточку планети.
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