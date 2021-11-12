"Заминировал" ТЭС: на Прикарпатье поймали опасного злоумышленника [ Редактировать ]
На Прикарпатье мужчина позвонил прпавоохранителям с заявлением о минировании ТЭС. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в регионе.
Взрывотехники, приехав на место происшествия, проверили все помещения, которые прилегают к объекту, однако никаких следов взрывчатки не нашли.
Мужчина вместе с родственником, который предоставляет услуги грузовых перевозок на ТЭС, хотел попасть на экскурсию. Со слов фигуранта на экскурсию его не пустили, он простоял более 3-х часов и замерз. Этот факт его возмутил и через неделю он решил сообщить о заминировании объекта.
Отмечается, что сообщение было размещено на веб-сайте ТЭС. В настоящее время злоумыленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 6 лет.
Читайте также, в Одессе неизвестные сообщили об угрозе взрыва в международном аэропорту. Для проверки информации о минировании в одесский аэропорт направлены оперативные группы, взрывотехники и кинологи, правоохранители проверяли информацию.
Кроме того, в Киеве поступил сигнал о "минировании" банка на улице Антоновича. Правоохранители проверяют информацию, на месте работали наряды полиции, сотрудники взрывотехнической службы и представители других профильных служб.
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