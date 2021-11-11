ДТП с подростками в Харькове: стало известно о состоянии пострадавших [ Редактировать ]
Медики оценивают состояние подростков, пострадавших при ДТП в Харькове на проспекте Науки, как средней тяжести. У них зафиксированы сотрясение мозга и ушибы.
Об этом сообщает пресс-служба Харьковского городского совета.
Отмечается, что оба подростка госпитализированы в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи имени профессора О. И. Мещанинова.
По словам главврача больницы Андрея Соцкого, состояние пострадавших подростков средней тяжести, стабильное. У них диагностировали сотрясение мозга и ушибы мягких тканей. Девочке зашили рану головы.
Напомним, что в конце октября в Харькове произошло резонансное ДТП с 16-летним сыном местного бизнесмена. За рулем подаренной папой Infiniti мажор без прав на огромной скорости протаранил Chevrolet, водитель которого погиб.
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