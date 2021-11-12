Водитель внедорожника Toyota Land Cruiser, который сбил подростков на пешеходном переходе в городе Харьков, в момент совершения ДТП находился под действием наркотиков. Об этом сообщил спикер прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.

По его словам, в крови у водителя было обнаружено наркотическое вещество метадон. Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и уведомлений Харьковского районного управления полиции №3.

Медицинское заключение подтвердило, что он был в состоянии наркотического опьянения и находился под метадоном. По его словам, он совершил наезд на детей, потому что отвлекся на телефон.

Отмечается, что в настоящее время водитель-виновник аварии находится в следственном изоляторе. Сейчас будет решаться вопрос о выборе ему меры пресечения.

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Кроме того, Водитель Toyota Land Cruiser, который в Харькове сбил двух детей на пешеходном переходе, мог быть под действием наркотиков. Сейчас его отправили на сдачу соответствующего теста. Водитель ранее привлекался к ответственности по статье 309 за незаконное производство или хранение наркотиков, однако до суда дело не дошло.

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