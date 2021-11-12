У МВФ відбудеться засідання з українського питання [ Редактировать ]
Доля траншу від Міжнародного Валютного Фонду вирішиться вже цього місяця. У Фонді запланували засідання з українського питання на 22 листопада.
Нагадаю, йдеться про 700 мільйонів доларів. Гроші мають піти на підтримку економіки та української медицини.
Раніше в уряді заявляли, що до кінця року Україна може отримати одразу два транші МВФ.
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