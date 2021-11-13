Нова доба - і знову обстріли. Противник на Донбасі накривав вогнем Троїцьке, Катеринівку, Гнутове та Золоте. Зафіксували армійці й ворожий безпілотник. З нього поцілили гранатою в бік Чермалика.

Стримувати ворога - не єдина місія в українських бійців. Між атаками вони ще й встигають допомагати місцевому населенню. Наш військовий кореспондент Ігор Левенок сьогодні був не в окопах, а в перинатальному центрі. Що там робив? Дивіться далі.

Краматорський перинатальний центр. Тут допомагають малюкам, котрі з'явилися на світ передчасно.

Олена Чорна, завідувачка відділення реанімації новонароджених Краматорського перенатального центру:

Вот этот ребенок, он родился у нас с весом 800 грамм, но сейчас этому ребенку 24 дня и он до сих пор ухаживается в кювезе, потому что он до сих пор не держит самостоятельно свою температуру…

Карина ще звикає до нового статусу. Тепер вона матуся. Пологи були складними. Первісток Давид народився завчасно.

Карина, породілля:

В воскресенье меня прооперировали, потому что пошло кровотечение. У меня с весом кило двести пятдесят мальчик. Конечно, хочется уже домой поскорее, но лечимся и ждем выздоровления и поправления…

У таких інкубаторах немовлята можуть перебувати до кількох місяців. У Краматорському центрі таких кювезів п'ять. І то - дуже мало. Пандемія додає проблем. Ковід часто спричиняє ускладнення у вагітних жінок.

Олена Чорна, завідувачка відділення реанімації новонароджених Краматорського перенатального центру:

Тяжелые дети тоже, к сожалению, бывают от ковидных мам. И их каждый раз все больше и больше, и они тоже требуют специального ухода и специального оборудования…

Тож медики звернулися до командування Об'єднаних сил і… допомога прибула, звідки й не чекали.

У рамках гуманітарного проєкту "Допомога-Схід" заклад отримав іще чотири кювези, а також устаткування для інтенсивної терапії новонароджених із Франції.

Борис Кутовий, координатор гуманітарної ініціативи "Допомога-Схід":

Це відкриті реанімаційні системи для немовлят, спеціалізовані лампи для фітотерапії немовлят, колектори молока та пляшечки для немовлят і багато чого іншого…

Вантаж медичного призначення прибув до України як волонтерська допомога за сприяння генерала Наєва, командувача Об'єднаних сил ЗСУ.

Сергій Наєв, командувач Об'єднаних сил ЗСУ: