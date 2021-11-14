Бывшая первая ракетка мира исчезла после обвинения китайского политика в сексуальном насилии [ Редактировать ]
Бывшая первая ракетка мира в парном разряде Пэн Шуай перестала выходить на связь после того, как обвинила экс-вице-премьера Китая Чжана Гаоли в сексуальном насилии. Об этом сообщает The New York Times.
По данным издания, информации от Пэн Шуай нет уже полторы недели. Французские теннисисты Ализе Корне и Николя Маю призвали Женскую теннисную ассоциацию (WTA) не молчать и потребовать от Пекина информацию о нахождении и состоянии теннисистки.
Напомним, что 35-летняя спортсменка опубликовала в китайской соцсети Weibo сообщение, в котором заявила, что высокопоставленный чиновник Чжан Гаоли принуждал ее к интимной связи. Пэн заявила, что Чжан впервые напал на нее более десяти назад, еще во время его службы в Комитете КПК в Тяньцзине. После этого они долгое время не виделись.
Около трех лет назад, после того как Чжан вышел в отставку, он пригласил Пэн поиграть в теннис с ним и его женой. После матча он пригласил ее на обед у них дома и вновь заставил девушку заняться с ним сексом. Пэн была вынуждена согласиться на роман с Чжаном, который продолжался до недавнего времени. Пэн отметила, что у нее нет доказательств вины политика.
Позже пост теннисистки был удален. Теперь в соцсети Weibo заблокированы имена Пэн Шуай и Чжан Гаоли, а поисковый запрос не выдает результаты по слову "теннис".
Пэн Шуай является победительницей двух турниров Большого шлема в женском парном разряде (Уимблдон-2013 и Открытый чемпионат Франции-2014). Также она победила в Итоговом турнире WTA (2013) в парном разряде, некоторое время была первой ракеткой мира в парном рейтинге.
Напомним, что футболиста "Манчестер Сити" Бенжамена Менди обвинили в изнасилованиях.
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35-летняя теннисистка Пэн Шуай опубликовала в китайской соцсети Weibo сообщение, в котором заявила, что высокопоставленный чиновник Чжан Гаоли принуждал ее к интимной связи
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