Монастирський розповів, як Україна готується захищати кордон з Білоруссю через мігрантів [ Редактировать ]
Источник: Апостроф
Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" розповів, до яких сценаріїв розвитку на польсько-білоруському кордоні готується Україна.
"Білорусь вже слабо контролює тих мігрантів, тому що, зокрема, чоловіки (мігранти - ред.) заходять в населені пункти, саме Білорусі, вчиняють там хуліганські дії. Зараз прикордонники та збройні сили Білорусі справляються з цим, але очевидно, що ця хаотичність буде наростати", - каже міністр.
Монастирський розповів, що декілька країн Європи вже відмовилися від авіарейсів в напрямок Мінську.
"А от Росія нарощує темпи перекиди мігрантів з Афганістану. Це додаткова загроза, яку ми розглядаємо. На сьогоднішній день це 15 тисяч осіб, це офіційно заявлені. Вони розташовуються в різних місцях Білорусі, але їх основний напрямок - це польські та литовські кордони", - додав Монастирський.
Міністр розповів, що Україна може стати третім напрямком мігрантів.
"Після Литви і Польщі, Україна може стати третім напрямком. Ми розуміємо, що один з сценаріїв, коли Білорусь не буде контролювати ці потоки, оскільки умови життя в польових умовах все складніші. Я думаю, і самі мігранти будуть шукати виходу", - каже він.
За словами Монастирського, мігрантам пообіцяли шлях до Німеччина, до Франції, та до основних лідерів Євросоюзу.
"Ми розуміємо, що Україна не э їх (мігрантів - ред.) метою. Ми маємо бути готові. Про що каже і президент, і РНБО. Ми вже вирішили місця розташування нашої Нацгвардії, прикордонників, додаткових сил Нацполіції. Загалом, мова йде про 8 тисяч осіб", - каже Монастирський.
Міністр додав, що кордон Україна-Білорусь в 2,5 раза більше, ніж кордон Білорусь-Польща, тому Україна не може розтягнути додаткові сили по всьому кордону.
"Ми визначаємо ключові точки та щоб була можливість достатися швидко та ефективно до ймовірних місць прибування мігрантів за 30 хвилин", - сказав Монастирський.
Монастирський розповів, що буде робити Україна, якщо все ж таки хтось з мігрантів пройде до нашої країни.
"Я хочу звернути увагу, що мова йде не про пересічних громадян, та про біженців. Мова йде про порушників державного кордону", - додав міністр.
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