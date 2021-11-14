Ученые назвали продукты, которые вызывают рак кишечника [ Редактировать ]
Источник: EPA-EFE
У пациентов, в диете которых присутствует много соединений серы, рак прямой и толстой кишки развивается на 27% чаще. К такому выводу пришли американские ученые из Гарвардского университета, результаты исследований которых опубликованы в научном журнале JAMA Network Open.
Наблюдения за сразу тремя большими группами медицинских работников показали, что длительный избыток серы в их диете был статистически связан с повышенным риском развития рака прямой и толстой кишки. Это свидетельствует о важной роли серобактерий в развитии этих форм опухолей.
Медики нашли первые свидетельства того, что вероятность рака прямой и толстой кишки зависит не только от определенных мутаций в геноме и состава микрофлоры кишечника, но и от особенностей химического состава диеты.
Вероятность появления рака прямой и толстой кишки была заметно выше среди тех людей, в диете было большое количество низкокалорийных напитков, картошки фри, красного мяса, полуфабрикатов и других продуктов, богатых серой. В среднем вероятность появления этих опухолей для участников исследований с подобным рационом питания была на 27% выше.
При этом рак кишечника угрожает не всей прямой и толстой кишке, а только нижней части последней. Это может быть связано с тем, что в этой части кишечника обитают те микробы микрофлоры, которые питаются соединениями серы и, по всей видимости, ускоряют развитие злокачественных опухолей.
Ранее "Подробности" писали о том, какие симптомы рака прямой кишки, и как обследоваться.
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