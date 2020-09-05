Рак прямой кишки: какие симптомы и как обследоваться [ Редактировать ]
Врач-онколог и проктолог Елена Смирнова рассказала в Instagram о симптомах рака прямой кишки, которые требуют немедленного обращения за медицинской помощью.
Рак прямой кишки не развивается и не вырастает за ночь. Проходят месяцы, и даже годы, прежде чем опухоль вырастает до ощутимых симптомов, поэтому до этого момента никаких признаков может не быть.
Основные симптомы рака прямой кишки:
- изменения характера стула (задержка стула, диарея, "лентовидный стул" или частые ложные позывы к дефекации без выхода стула);
- примесь крови или слизи в кале;
- повторяющиеся болевые приступы в животе;
- вздутие живота;
- общие симптомы, такие как снижение работоспособности, или снижение массы тела.
Онкологи отмечают, что такие изменения в организме могут быть связаны и с другими заболеваниями, однако нужно быть осторожными и сразу выяснять причину недуга.
Риск рака прямой кишки повышается с возрастом, большинство пациентов с этим видом рака - старше 50 лет. Поэтому есть рекомендации всем к 45 годам посетить проктолога для минимального обследования:⠀
- Пальцевое ректальное исследование - самый простой и основной метод. При этом можно определить наличие образований на высоте до 10 см от края заднего прохода, предположить их характер (доброкачественный или злокачественный).
- Ректоскопия. Это укороченная версия колоноскопии, позволяет осмотреть прямую кишку до ректосигмоидного угла. При обнаружении подозрительного образования - можно взять биопсию.
Далее, после осмотра специалисты могут направить на:
- Колоноскопию - самый информативный метод, когда можно осмотреть ВСЮ толстую кишку, взять материал на биопсию и удалить полипы.
- УЗИ прямой кишки - может показать степень прорастания опухоли сквозь кишечную стенку и в окружающие ткани, наличие метастазов в лимфатических узлах.
- Компьютерную томографию - органов грудной клетки и брюшной полости для исключения отдалённых метастазов.
- МРТ - для определения степени прорастания опухоли в стенку кишки, поражение лимфатических узлов.
Врачи предупреждают, что онкомаркеры малоспецифичны и выявляются в крови и у здоровых людей. Поэтому, отрицательные или нормальные величины онкомаркеров не исключают, а повышенные - не подтверждают рак.
Ранее "Подробности" писали о трех главных симптомах рака.
по теме
Онкологи назвали три главных симптома рака
Врачи советуют обратить внимание на изжогу, ощущение кома в горле и беспричинные охриплость голоса и кашель
Ученые создали "калькулятор смерти"
Пройти тест на английском языке и узнать, сколько времени у вас осталось, можно на сайте https://mylongevity.org
"Не оставляйте нас, пожалуйста": мама 4-летнего мальчика просит помочь спасти сына от смерти
Максим Федаш уже в четыре годика столкнулся с тяжелой болезнью - ему диагностировали рак мозга
Как сделать волосы здоровыми и красивыми: названы лучшие продукты
Специалисты рассказали, что нужно есть, чтобы волосы были здоровыми
У известной теннисистки нашли рак
По словам теннисистки, ей потребуется не менее полугода химиотерапии