Врач-онколог и проктолог Елена Смирнова рассказала в Instagram о симптомах рака прямой кишки, которые требуют немедленного обращения за медицинской помощью.

Рак прямой кишки не развивается и не вырастает за ночь. Проходят месяцы, и даже годы, прежде чем опухоль вырастает до ощутимых симптомов, поэтому до этого момента никаких признаков может не быть.

Основные симптомы рака прямой кишки:

изменения характера стула (задержка стула, диарея, "лентовидный стул" или частые ложные позывы к дефекации без выхода стула);

примесь крови или слизи в кале;

повторяющиеся болевые приступы в животе;

вздутие живота;

общие симптомы, такие как снижение работоспособности, или снижение массы тела.

Онкологи отмечают, что такие изменения в организме могут быть связаны и с другими заболеваниями, однако нужно быть осторожными и сразу выяснять причину недуга.

Риск рака прямой кишки повышается с возрастом, большинство пациентов с этим видом рака - старше 50 лет. Поэтому есть рекомендации всем к 45 годам посетить проктолога для минимального обследования:⠀

Пальцевое ректальное исследование - самый простой и основной метод. При этом можно определить наличие образований на высоте до 10 см от края заднего прохода, предположить их характер (доброкачественный или злокачественный). Ректоскопия. Это укороченная версия колоноскопии, позволяет осмотреть прямую кишку до ректосигмоидного угла. При обнаружении подозрительного образования - можно взять биопсию.

Далее, после осмотра специалисты могут направить на:

Колоноскопию - самый информативный метод, когда можно осмотреть ВСЮ толстую кишку, взять материал на биопсию и удалить полипы. УЗИ прямой кишки - может показать степень прорастания опухоли сквозь кишечную стенку и в окружающие ткани, наличие метастазов в лимфатических узлах. Компьютерную томографию - органов грудной клетки и брюшной полости для исключения отдалённых метастазов. МРТ - для определения степени прорастания опухоли в стенку кишки, поражение лимфатических узлов.

Врачи предупреждают, что онкомаркеры малоспецифичны и выявляются в крови и у здоровых людей. Поэтому, отрицательные или нормальные величины онкомаркеров не исключают, а повышенные - не подтверждают рак.

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