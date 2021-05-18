Красное мясо вызывает рак кишечника - ученые [ Редактировать ]
Употребление красного мяса повышает риск развития рака кишечника. К такому выводу пришли исследователи Оксфордского университета, передает International Journal of Epidemiology.
Ученые проводили исследования в течение шести лет. Специалисты собирали данные 500 тыс. пациентов.
По результатам исследования выяснилось, что риск развития рака кишечника у тех, кто употреблял в пищу около 76 граммов красного мяса, был выше на 20%, чем у тех, кто ел 21 грамм и меньше.
Отмечается, что среди пациентов, кому на момент начала научной работы было 40-69 лет, было зафиксировано 2609 случаев рака кишечника.
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