Освітяни в окремих регіонах виходять на роботу на очні заняття [ Редактировать ]
Досить дистанційки. Освітяни в окремих регіонах виходять на роботу на очні заняття. Віднині повернуться за парти учні молодших класів - у Львові, Черкасах і Сумах. А всі школярі знову підуть до навчальних закладів у Рівному, Чернівцях і Харкові. Частину шкіл відкриють у Чернігові, Житомирі й Дніпрі. У Києві через зростання захворюваності серед дітей - школи й далі працюватимуть онлайн. Щонайменше - до 21 листопада.
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