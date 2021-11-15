Досить дистанційки. Освітяни в окремих регіонах виходять на роботу на очні заняття. Віднині повернуться за парти учні молодших класів - у Львові, Черкасах і Сумах. А всі школярі знову підуть до навчальних закладів у Рівному, Чернівцях і Харкові. Частину шкіл відкриють у Чернігові, Житомирі й Дніпрі. У Києві через зростання захворюваності серед дітей - школи й далі працюватимуть онлайн. Щонайменше - до 21 листопада.