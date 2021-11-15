Вакцинированые получат деньги за прививку: сколько и куда можно потратить [ Редактировать ]
С 19 декабря в Украине через приложение "Дия" каждый, кто прошел полный курс вакцинации сможет получить 1 тысячу гривен. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский..
Чтобы дышать легче было бизнесу и гражданам, государство как оставляет имеющиеся программы поддержки, так и разрабатывает ряд инструментов. Один из них заработает в ближайшее время. Это поддержка тех сфер, которые пострадали от карантина больше других, а именно креативный, спортивный и транспортный сектор помощи.
В то же время одна из программ поддержки, как отметил президент, это финансовое вознаграждение всем, кто прошел полный курс вакцинации.
Как будет работать программа?
Начиная с 19 декабря, каждый кто получил две прививки - сможет получить 1 тысячу гривен через приложение "Дия".
Деньги можно будет потратить на:
- абонемент в спортивный зал или фитнес-центр;
- билет в кинотеатр или театр;
- поход в музей;
- билет на железнодорожные или авиаперевозки.
По словам Зеленского, до конца года на программу выделят около 3 млрд гривен.
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