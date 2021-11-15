Кошеня з рідкісною патологією стало зіркою соцмереж [ Редактировать ]
Кошеня з рідкісною патологією стало зіркою соцмереж. У нього аж чотири вуха. Тварина породи "російська блакитна" народилася в Туреччині та була безпритульною. Її підібрали й назвали Мідас. За словами ветеринара, додаткова пара вух у неї - через мутацію гена. Попри це кішечка абсолютно здорова і має чудовий слух. Господарка створила для неї окрему сторінку в соцмережі. Лише протягом місяця за життям улюблениці почали стежити майже 40 тисяч користувачів.
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