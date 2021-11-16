Людмилу Денісову не пустили до Саакашвілі [ Редактировать ]
До Міхеїла Саакашвілі не пустили українського омбудсмена Людмилу Денісову. Про це вона повідомила у Фейсбуці.
За словами Денісової, причину відмови Міністерство юстиції пообіцяло повідомити згодом у листі. Нагадаю, проти експрезидента Грузії і українського громадянина Міхеїла Саакашвілі порушили низку кримінальних справ, зокрема, щодо незаконного перетину державного кордону.
У цій справі сьогодні у Тбіліському міському суді відбудеться судовий процес.
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