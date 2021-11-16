Проти експрезидента Грузії порушили низку кримінальних справ.

До Міхеїла Саакашвілі не пустили українського омбудсмена Людмилу Денісову. Про це вона повідомила у Фейсбуці.

За словами Денісової, причину відмови Міністерство юстиції пообіцяло повідомити згодом у листі. Нагадаю, проти експрезидента Грузії і українського громадянина Міхеїла Саакашвілі порушили низку кримінальних справ, зокрема, щодо незаконного перетину державного кордону.

У цій справі сьогодні у Тбіліському міському суді відбудеться судовий процес.