Во вторник, 16 ноября, розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине, по сравнению с предыдущим торговым днем, снизились. Автогаз подорожал. Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

Средние розничные цены:

на бензин А-92 составляют 30,86 гривен за литр (-0,01 гривен),

на бензин А-95 - 31,76 гривен за литр (-0,06 гривен),

на дизельное топливо - 30,53 гривен за литр (-0,09 гривен),

на автогаз - 18,77 гривен за литр (+0,02 гривен).

Розничные цены на бензин А-95 в Украине:

Ранее мы писали, что автогаз в Украине подорожал на 2 копейки. Средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,30 гривен за литр (+0,01 гривен), на бензин А-95 - 30,24 гривен за литр (+0,01 гривен), на дизельное топливо - 28,44 гривен за литр (+0,01 гривен), на автогаз - 16,88 гривен за литр (+0,02 гривен).

Кроме того, 38% владельцев электромобилей или гибридных авто отказываются от них в пользу традиционных бензиновых или дизельных. Причин отказа от экологически чистого транспорта в угоду ДВС оказалось несколько. Основная – сложности с зарядкой.

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