Водители массово отказываются от электромобилей в пользу бензиновых [ Редактировать ]
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38% владельцев электромобилей или гибридных авто отказываются от них в пользу традиционных бензиновых или дизельных.
Такие результаты получил Калифорнийский университет в Дейвисе на основании опроса 4 тысяч водителей, в семьях которых есть или были электрокары, сообщает Business Insider.
Причин отказа от экологически чистого транспорта в угоду ДВС оказалось несколько. Основная – сложности с зарядкой.
Современные электромобили уже способны быстро восполнить заряд батареи, а это чуть более, чем 2 часа. Но это лишь с учетом наличия в доме трехфазной розетки с напряжением 240 вольт, тогда как в домах большинства американцев проведено лишь 110 вольт, что растягивает процесс на многие часы.
Особенно остро стоит проблема, когда владельцы проживают в многоквартирных домах – в таком случае необходима парковка с зарядкой, которых в городах оказалось крайне мало.
В США недостаточно парковочных зон для зарядки электромобилей
Эти причины заставили треть владельцев электромобилей в США отказаться от электромобилей и пересесть на традиционный транспорт с ДВС. Однако большая часть готова вернуться на электрокары, если будут решены все вышеописанные проблемы.
Среди опрошенных, большая часть отказалась от Fiat 500e, а неохотнее всего расстаются со своими "железными конями" водители Tesla.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Audi полностью перейдет на электромобили. В то же время власти пообещали, что все автобусы в украинских городах станут электрическими.
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