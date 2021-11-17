Автотроща на Рівненщині: загинули двоє [ Редактировать ]
На Рівненщині дві людини загинули під колесами машин на пішохідному переході.
Трагедія сталася напередодні ввечері біля села Тихе, яке перетинає автодорога "Городище-Рівне-Старокостянтинів". Жінка й чоловік переходили дорогу, коли їхали дві зустрічні автівки.
Обидві не зупинились і збили людей. Поліція з'ясовує обставини.
по теме
Трагедія сталася напередодні ввечері біля села Тихе, яке перетинає автодорога "Городище-Рівне-Старокостянтинів".
Як пише місцева преса, дівчину збив трамвай. Петніченко родом із Донецької області. Закінчила Харківський університет мистецтв.
28-річна Елла Петніченко навчалась у Королівській консерваторії міста Льєж. Трагедія сталася у вівторок.
Такий наслідок ДТП у прикарпатському селі Задністрянське. Уночі іномарка на шаленій швидкості злетіла з дороги - знесла паркан і врізалася в стіну приватного будинку.
Дітям було 11, 12 і 16 років. Вони поверталися зі змагань у Вінниці - там відбувався чемпіонат України.