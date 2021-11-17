Ціна на газ у Європі зросла через рішення припинити сертифікацію другого "Потоку" [ Редактировать ]
Уперше з жовтня ціна на газ у Європі знову перевищила позначку 1100 доларів за тисячу кубометрів.
Зростання відбулося на тлі рішення німецького регулятора тимчасово зупинити сертифікацію "Північного потоку-2".
Раніше США звинуватили Кремль у навмисному недопостачанні палива до ЄС, щоб якомога швидше ввести газогін в експлуатацію.
по теме
Зростання відбулося на тлі рішення німецького регулятора тимчасово зупинити сертифікацію "Північного потоку-2".
Фактично "Газпром" почав виконувати план закачування газу до п'яти європейських підземних сховищ на листопад. У підсумку - ціни на газ у Європі пішли на спад.
Газова пауза. Німеччина тимчасово зупинила сертифікацію "Північного потоку-2". Причина юридична: згідно із законом, оператор "Потоку" повинен створити дочірню компанію.
В последний раз голубое топливо торговалось на этом уровне в октябре