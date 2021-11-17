По инициативе ОПЗЖ усилена ответственность за продажу лекарств детям [ Редактировать ]
Верховная Рада поддержала Проект Закона Украины "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по установлению ответственности за реализацию (отпуск) лекарственных средств малолетним лицам", предложенной оппозицией. Законопроект направлен на установление административной ответственности за продажу и доставку лекарственных средств малолетним лицам. Об этом сообщил журналистам Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.
"Парламент поддержал поданный нашей фракцией законопроект №5123-1 по усилению ответственности за продажу лекарств детям. Это правильно, ведь если ребенок купит какое-то лекарство в аптеке и будет его употреблять – то произойдет трагедия. Этого надо избегать и сделать все, чтобы этого не произошло. То, что этот законопроект был принят 315 голосами – это очень хорошо. Это нужно было сделать, чтобы защитить наших детей", – отметил парламентарий.
Политик подчеркнул, что Проект предлагает внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, а именно – дополнить Кодекс новой статьей 42-5, которой устанавливается ответственность за продажу и доставку лекарственных средств малолетним лицам. Также для приведения в соответствие с предложенными изменениями предлагается внести соответствующие изменения в статьи 221 и 255 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
"Реализация этих изменений позволит на законодательном уровне создать необходимые условия для безопасной среды для детей и будет способствовать сохранению их здоровья и жизни", - резюмировал Юрий Бойко.
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