На Донеччині, уже вдруге за цей тиждень, під ворожий обстріл потрапило Невельське. Сьогодні вночі противник відкрив по селищу вогонь зі 120 мінометів. Пошкоджено п'ять будинків, два - зруйновані. Жертв серед населення немає. Згодом із того самого калібру ворог вдарив по наших позиціях біля Новоолександрівки. Напередодні незаконні збройні формування шість разів атакували із забороненого озброєння.

Під вогонь ворожої артилерії потрапило селище Муратове. Це - фактично тил: двадцять кілометрів від лінії фронту. Гатили з далекобійних гаубиць. Снаряди розірвалися поблизу місцевого сільгосппідприємства і навіть біля школи. Результати злочинного обстрілу зафіксували представники Спеццентру із контролю і координації.

Напевно це осколочно-фугасний…

Федір Руденко, вчитель фізкультури:

Били з боку району ТТХ, ото там Кіровськ, Стаханов, скоріше за все звідти з-за бахмутської траси.

Наталія, жителька Муратового:

В мене троє дітей, я вчора дітей не могла заспокоїти, ви понімаєте, що єто! Діти в школі, як нам дітвору в школу пускати, як нам жити, що нам делать дальше?

Світлана Сабельнікова, вчителька Муратівської гімназії: