Занадто швидка допомога. Директори станцій екстреного порятунку по всій країні скаржаться на штрафи за порушення швидкості. Медичні автомобілі потрапляють в об'єктив камер автофіксації, навіть коли їдуть із сиренами. Чому їх карають? Дізнавався Станіслав Кухарчук.

Станіслав Кухарчук, кореспондент:

На цій ділянці дороги автомобілісти помітно скидають швидкість, і причина не в культурі водіння, а в камері відеонагляду, яка автоматично фіксує порушення. А згодом водій отримує так званий "лист щастя".

Таких камер у Черкасах поки що п'ять, але поліція планує збільшити їх кількість.

Пан Олександр швидкість перевищує мало не щодня. Робота в нього така. В екстрених випадках має за лічені хвилини доправити бригаду до пацієнта. Та зізнається: проблискові маячки вмикає лише за крайньої потреби.

Олександр Фоменко, водій Черкаського обласного центру екстреної допомоги:

Доводиться, конєшно доводиться, як екстренні визови, то ми перевищуємо.

Але тепер черкаська швидка вмикатиме сигнали на кожен виклик - обставини змушують. Керівникові обласного центру екстреної допомоги вже надійшло два повідомлення за перевищення каретами швидкісного режиму. І в одному з випадків не допомогли навіть увімкнені спецсигнали.

Видно, ось подивіться, ось моргають… от тут о найбільше, там теж видно - машина іде в включеними.

У ситуації, коли швидка везла пацієнта без проблискових маячків, директор сплатив штраф із власної кишені. Порушення з увімкненими сигналами - зараз оскаржують.

Ігор Фесун, директор Черкаського обласного центру екстреної допомоги:

Виходить одне, що на всі остальні виклики, ми будемо їздити 50 кілометрів за годину, як ми будемо тоді вправлятися з нормативами й з усім остальним - я не знаю.

І така ситуація в усіх містах України. У Херсоні директор обласного центру екстреної допомоги вже має два штрафи за перевищення. І замість того, щоб контролювати роботу швидкої, займається оскарженням протоколів.

Юрій Бовкун, директор Херсонського обласного центру екстреної допомоги:

Ми тепер повинні шукати тих осіб, які можуть розглянути цю заяву, розглянути цей випадок і прийняти якесь суб'єктивне, чи об'єктивне рішення, чи це було порушення правил, чи не було…ну таким чином в цивілізованій країні бути не може.

Оскаржувати - доводиться через Департамент патрульної поліції України в Києві. Там про цю проблему знають, але спосіб її вирішення наразі єдиний:

Яна Кутова, речниця патрульної поліції України:

Такі заяви до нас надходили. За результатами розгляду яких, якщо підтверджувався факт руху з увімкненими проблисковими маячками, постанови скасовувались. Це є нормальна, стандартна процедура.

Тож бюрократичної тяганини, на жаль, уникнути наразі неможливо. А от забувати про спецсигнали водіям "швидких" - точно не варто.