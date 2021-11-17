В среду, 17 ноября, прошло заседание исполкома Украинской ассоциации футбола, был избран главный тренер национальной сборной страны. Им стал бывший исполняющий обязанности Александр Петраков.

Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Президент УАФ Андрей Павелко предложил Петракову должность на срок до 30 декабря 2022 года. Именно тогда завершается чемпионат мира в Катаре. В то же время новый главный тренер сборной имеет возможность продлить контракт до 30 июля 2024 года - на цикл отбора и финальной части Евро-2024.

За это время (пока Петраков был исполняющим обязанности - ред.) команда не проиграла ни одного матча свела к ничьей поединок против действующего чемпиона мира, сборной Франции, и завоевала две ключевые выездные победы над прямыми конкурентами - сборными Финляндии и Боснии, а также Герцеговины.

Ранее сообщали, что украинский футболист Артем Милевский официально заявил о завершении игровой карьеры.

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