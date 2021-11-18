Умер звезда "Ночного дозора" [ Редактировать ]
В четверг, 18 ноября, стало известно, что скончался российский актер театра и кино Игорь Савочкин, который прославился ролью в фильме "Ночной дозор".
"Сейчас я узнала, что вчера ушел Игорь Савочкин. Один из тех, кто был добр ко мне в те времена, когда я начинала. Игорь работал в "Базелевсе", занимался пост-продакшеном. Люди не из нашей сферы знают его как известного актера", - написала блогер Алеся Казанцева в Facebook.
Артист умер в 58 лет. О причине его смерти пока ничего неизвестно, однако ранее СМИ писали, что он попал в больницу из-за болей в спине. При этом, позже сообщалось, что артист в порядке и собирается ехать домой.
Актер прославился благодаря фильмам "Ночной дозор", "Кука", "Любовь под прикрытием" и "Левиафан" и сериалам "Эпидемия", "Домашний арест" и "Метод".
Напомним, что звезде "Моей прекрасной няни" могут ампутировать руку из-за коронавируса.
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