В четверг, 18 ноября, стало известно, что скончался российский актер театра и кино Игорь Савочкин, который прославился ролью в фильме "Ночной дозор".

"Сейчас я узнала, что вчера ушел Игорь Савочкин. Один из тех, кто был добр ко мне в те времена, когда я начинала. Игорь работал в "Базелевсе", занимался пост-продакшеном. Люди не из нашей сферы знают его как известного актера", - написала блогер Алеся Казанцева в Facebook.

Артист умер в 58 лет. О причине его смерти пока ничего неизвестно, однако ранее СМИ писали, что он попал в больницу из-за болей в спине. При этом, позже сообщалось, что артист в порядке и собирается ехать домой.

Актер прославился благодаря фильмам "Ночной дозор", "Кука", "Любовь под прикрытием" и "Левиафан" и сериалам "Эпидемия", "Домашний арест" и "Метод".

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