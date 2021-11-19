Известная украинская певица и главная холостячка страны Злата Огневич удивила поклонников интимными фото. Так, в новом посте в соцсети Instagram звезда порассуждала о том, как нужно развлекаться с любимым человеком.

Романтичный рассказ Злата дополнила снимками прямиком из ванной.

"Представим, что нет условностей и Вы можете заниматься с любимым партнером всем, чего душа желает! ... Взрослым тоже можно мечтать, вообще - все можно, что делает тебя счастливым. А ребячиться нужно не только детям, а и взрослым! Причем взрослые могут делать это совершенно осознанно- идти в разные эмоциональные этапы своего развития, и получать море классных ощущений!" - отметила певица под фото.

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Ранее сообщалось, что журнал People назвал самую красивую женщину мира. А вот американский актер Майкл Б. Джордан, которого журнал People признал самым сексуальным мужчиной мира, впервые показал фото со своей возлюбленной.

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