Винуватцям пожежі в пансіонаті для літніх людей обрали запобіжний захід [ Редактировать ]
Домашній арешт, хоч і не всім. У Дніпрі обрали запобіжний захід підозрюваним у порушенні правил пожежної безпеки, що призвело до смерті п'яти жінок у пансіонаті для людей поважного віку. Адміністраторку будинку Ірину Кліпер відправили під цілодобовий домашній арешт, а няня-санітарка Вікторія Богомаз має перебувати вдома лише уночі. Прокуратура оскаржуватиме це рішення, бо наполягала на триманні під вартою. Оксані Лозутіній - власниці пансіонату - запобіжний захід не обрали, вона захворіла. Слухання щодо неї перенесли на 23 листопада.
Олег Несінов, адвокат:
Це стосується здоров'я моєї підзахисної, що відповідає статті 27 пункт 4. Якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до відкриття таємниці, що охороняється законом. То це підстава для розгляду справи у закритому судовому розгляді.
Юлія Грудєва, прокурор:
На даний час надана довідка, що вона хворіє. Однак стороною обвинувачення буде надіслано запит до даного лікувального закладу. Чи дійсно вона хворіє, чи дійсно видавалася така довідка.
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Там обирали запобіжний захід підозрюваним у порушенні правил пожежної безпеки, що призвело до смерті п'яти жінок у пансіонаті для людей поважного віку.
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