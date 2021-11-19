С 1 декабря 2021 года в Украине на 99 грн - с 2 294 гривен до 2 393 грн - вырастет прожиточный минимум. К нему привязан ряд видов социальной помощи, в том числе на детей, сообщают "Факты".

В связи с новым размером прожиточного минимума с 1 декабря 2021 года будут увеличены:

Минимальный гарантированный размер алиментов. Для детей до 6 лет - 1 050 грн; для детей от 6 до 18 лет - 1 309 грн.

Для детей до 6 лет - 1 050 грн; для детей от 6 до 18 лет - 1 309 грн. Пособие на детей одиноким матерям. Максимальный размер выплаты на детей до 6 лет - 2 100 грн; на детей 6-18 лет - 2 618 грн, на студентов стационара 18-23 лет - 2 481 грн.

Максимальный размер выплаты на детей до 6 лет - 2 100 грн; на детей 6-18 лет - 2 618 грн, на студентов стационара 18-23 лет - 2 481 грн. Помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство. Максимальный размер помощи на детей до 6 лет составит 5 250 грн, на детей до 6 лет с инвалидностью - 7 350 грн, на детей 6-18 лет - 6 545 грн, на детей того же возраста, но с инвалидностью - 9 163 грн.

Максимальный размер помощи на детей до 6 лет составит 5 250 грн, на детей до 6 лет с инвалидностью - 7 350 грн, на детей 6-18 лет - 6 545 грн, на детей того же возраста, но с инвалидностью - 9 163 грн. Пособие на тяжело больных детей, которым не установлена инвалидность. Ежемесячная выплата составит 4 200 грн для детей в возрасте до 6 лет, для детей 6-18 лет - 5 236 грн.

Ежемесячная выплата составит 4 200 грн для детей в возрасте до 6 лет, для детей 6-18 лет - 5 236 грн. Помощь лицу, ухаживающему за больным ребенком - 1 934 грн.

- 1 934 грн. Размер пособия при рождении ребенка. Останется прежним - 41 280 грн. Из них 10 320 грн - единоразово и 860 грн - ежемесячно в течение трех лет.

Останется прежним - 41 280 грн. Из них 10 320 грн - единоразово и 860 грн - ежемесячно в течение трех лет. Пособие по беременности и родам. 100% среднего официального дохода женщины. Не работающие роженицы будут получать 25% от прожиточного минимума для трудоспособных (с 1.12.2021 - 2481 грн) - от 620,25 грн.

Напомним, что с 1 декабря 2021 года вырастет минимальная зарплата (до 6 500 грн) и все привязанные к ней выплаты.