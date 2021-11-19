Вартість опалення в платіжках підскочила вдвічі, ціна на газ - у шість разів вища ніж торік. І понад чотири мільйони сімей тепер не можуть собі дозволити опалення у власних оселях. Ви не повірите - але йдеться про Велику Британію. Про все докладніше розповість Світлана Чернецька із Лондона.

Пенсіонерка Дорін живе у двокімнатній квартирі. Для неї комфортна температура +23 градуси. Але тепер гарячі батареї - це справжня розкіш. Від початку року вартість опалення в її платіжках підскочила вдвічі.

Мені не соромно вам показати. Так я зараз живу.

Дорін каже, мусить вибирати - або мерзнути, або економити на всьому іншому. Тепер - майже половина її пенсії йде лише на опалення.

Дорін Томпсон, пенсіонерка:

Тепер мені треба бути дуже обережною з витратами. Я не купую ні одягу, ні взуття, я вже кілька місяців відкладаю візит до перукаря, із харчів беру більше консерв, про жодний манікюр тепер не може бути й мови.

Дорін, як і ще 85% британців - залежить від центрального опалення. Природний газ також генерує 35% електрики в країні. Тож коли його вартість у світі досягла історичного максимуму - для Сполученого Королівства це стало серйозним ударом. Один за одним почали банкрутувати компанії-постачальники енергії. Із сімдесяти фірм - до кінця року залишиться тільки десять.

Джонатан Брірлі, незалежний регулятор ринків газу та електрики:

Ціна на газ зараз ушестеро вища, ніж була торік. А із серпня зросла на сімдесят відсотків. Тож ми опинилися на незвіданій території. І цьому сприяло дуже багато факторів, зокрема збільшення міжнародного попиту, тому дуже важко передбачити, як довго це триватиме.

Зрозуміло одне - через здорожчання ще більше британських сімей опиниться на межі бідності.

Рут Лондон, речниця організації "Боротьба з опалювальною бідністю":

Наразі близько чотирьох мільйонів сімей перебувають у так званій "опалювальній" бідності й останнє зростання додасть ще пів мільйона до цього числа. Хоча ми знаємо, що насправді ці цифри значно більші. Але ж підвищується не лише вартість опалення, але й продуктів та всього іншого. Тобто людям ще складніше в цій ситуації.

Ціни на газ і світло не зростатимуть нескінченно. У Великій Британії є захисний механізм для споживачів. Незалежний регулятор встановлює обмеження вартості енергоносіїв. Але якщо ціна на газ і надалі підвищуватиметься на світовому ринку - то й у Сполученому Королівстві стримати її не вдасться. Інакше збанкрутує ще більше компаній-постачальників. І обслуговувати споживачів буде просто нікому.