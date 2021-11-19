У столиці відкрили новий артпростір - "Галерея протестного мистецтва". Уже сьогодні відвідувачам презентували першу експозицію. Тетяна Радченко - розповість докладніше.

Майданівська локація, яка переросла в унікальне культурне явище - Мистецький Барбакан - це перша виставка в новому артпростір - "Галереї протестного мистецтва". Дмитро Жила або, як його називають, батько Барбакану, був на Майдані від першого дня. Він - автор цієї споруди.

Дмитро Жила, архітектор, ідейний натхненник та співтворець Мистецького Барбакану:

Ідея була в тому, що барбакан - це передмостове укрепление, от є фортеця, є міст через рів, а за гором стоїть барбакан, він перший зустрічає ворога, це такий мистецький форпост.

На виставці також представлені роботи художників-барбаканівців. Серед них - і полотно Олекси Манна. Історія протистояння на Майдані для нього - це нове середньовіччя, коли втрачаються будь-які цивілізаційні орієнтири. Саме таку назву має його картина.

Олекса Манн, митець:

Моргенштерни, зроблена ця зброя, ці всі палиці зі цвяхами, якісь гранати до яких примотані цвяхи, які кидали, беркут по майдану, зварювання всіх цих шин, воно реально виглядало як середньовіччя.

Сьогодні в експозиції представлено близько 40 мистецьких робіт. Загалом же колекція Музею Майдану нараховує близько трьох тисяч експонатів-свідків Революції Гідності.

Ігор Пошивайло, генеральний директор Національного музею Революції Гідності:

Наша місія - зібрати якомога більше мистецьких творів аби ми могли створювати виставки, які розповідали про майдан не лише з точки зору силового протистояння, а й показували високу культуру протесту. Аналізувати їх, переосмислювати й дозволяти допомагати протестам робити Україну сильнішою, а народ консолідованішим.

Також у музеї представили книжку-антологію під назвою "Трикутник-92". Саме під таким номером Мистецький Барбакан був позначений на мапі так званої "антитерористичної операції" силовиків, які готувалися штурмувати укріплення активістів. Це перша та наразі єдина історія цього об'єкта.