Украдене свято. Через рекордну кількість хворих на коронавірус великі німецькі міста скасовують традиційні різдвяні ярмарки.

Де вже відмовилися від глінтвейну та ковбасок? А в яких містах таки планують влаштувати свято, але винятково для вакцинованих? Тетяна Логунова розкаже.

"Штріцельмаркт" - найстаріший та найвідоміший різдвяний ярмарок Німеччини - готується вітати гостей. Продавці запашного глінтвейну, ароматних ковбасок та смажених каштанів уже розставили на центральній площі Дрездена свої ятки. За планом, ярмарок має відкритися наприкінці листопада. Якщо влада міста не вирішить його скасувати - через рекордну кількість хворих на коронавірус.

Маркус Харіх, продавець глінтвейну:

Ми відчуваємо, що нас просто кинули напризволяще. Ми не знаємо, дозволять нам працювати чи правила знову зміняться. Ми не спимо ночами, думаємо про те, скільки товару замовили й що станеться, якщо ярмарок таки скасують. Нам ніхто нічого не каже.

У розпачі й продавчиня традиційних саксонських сирів та ковбас Катрін Вайс. Вона вже частково оплатила замовлені спеціально для ярмарку смаколики.

Катрін Вайс, продавчиня регіональних смаколиків:

Думати про нормальний план порятунку вже запізно. Ми всі в одному човні - продавці й постачальники. Вони теж не знають, чи викупимо ми всі замовлені товари. І хто в разі скасування компенсуватиме втрати.

Якщо влада Дрездена ще думає, то в Мюнхені вже визначилися. Через переповнені хворими на коронавірус лікарні там вирішили відмовитися від традиційних різдвяних веселощів. І заборонили проведення всіх великих Ярмарків міста.

Берлін і Гамбург, де епідемічна ситуація трохи краща, налаштовані нічого не скасовувати. Там готуються до відкриття різдвяних ярмарків. Утім, потрапити на них зможуть не всі.

Глінтвейн - тільки для вакцинованих або тих, хто перехворів. Таку концепцію обрали в Гамбурзі та Берліні й попередили - людей із негативними тестами пускати не будуть. Виняток - діти, молодші за 12 років.

Рольф, житель Гамбурга:

Усе правильно. Скрізь нині запитують довідку про вакцинацію, і це нормально. Гадаю, люди, які досі не вакцинувалися без вагомої причини, діють безвідповідально.

Беттіна, жителька Гамбурга:

Я вважаю, що слід хоча б так покарати людей, які не вакцинуються й відповідальні за нинішню ситуацію.

Документи перевірятимуть на вході. Як і наявність захисної маски. Без неї - ярмарку теж не буде.