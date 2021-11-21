І коли міністр говорить про досвід іноземних країн у питанні охорони кордону, то насамперед ідеться про... Ізраїль. Країну, яка живе в оточенні недружніх країн і в стані постійної війни. І міцний кордон для них - це гарантія виживання. Тож і грошей на нього вони не шкодують.

Як виглядають і скільки коштують ізраїльські рубежі? Розкаже наш кореспондент з Близького Сходу Антон Готліб.

Якщо подивитися на мапу, Ізраїль з усіх боків межує лише з недружніми державами. Відносно спокійними вважають південний і східний кордони з Єгиптом та Йорданією. На єгипетському Синаї, щоправда, точиться війна з ІДІЛ, але Ізраїль навіть неофіційно бере участь у ній на боці Каїра. Старий принцип - ворог мого ворога. Набагато гірша ситуація на півночі - там кордон із Ліваном і Сирією. У Сирії котрий рік поспіль - війна, звідти періодично залітають міни та снаряди, постріли чути мало не щодня. Ось покинута Кунейтра, чути стрілянину.

З Ліваном історія ще гірша - там поблизу кордону володіння Хезболли. Кордони обнесені потужним парканом, у який вбудовані сейсмічні датчики. Терористи періодично намагаються прокласти тунелі на ізраїльську територію, та за допомогою спеціального обладнання армія їх виявляє.

Джонатан Конрікус, представник армії оборони Ізраїлю:

Армія розпочала операцію "Північний щит". Її головна мета - знищення тунелів руху Хезболла. Терористи прокладають ходи прямо з житлових будинків із ліванської території з порушенням міжнародних законів та угод. Ізраїльські сили діють лише зі свого боку кордону.

Армійська розвідка здійснила ювелірну операцію. У тунелях встановили камери дистанційного спостереження й фугаси. Тільки-но бойовики увійшли в середину й наблизилися, їх одразу підірвали.

На кожному з кордонів збудовані потужні загороджувальні споруди, це вартує шалених грошей. Лише південний бар'єр на кордоні з Єгиптом - 208 кілометрів суцільного паркану, коштував півмільярда євро. Але на безпеці в Ізраїлі не заощаджують. Окреме питання - кордон із Газою та Палестиною.

Анклав Гази відділений суцільною бетонною стіною заввишки до п'яти метрів, углиб вона йде ще на 10-15 метрів, усе обвішане датчиками руху й контролю сейсмічності. З боку моря теж зведено підводну стіну для захисту від диверсантів. А навколо всієї Палестинської автономії те, що прийнято називати Західним берегом, - загородження завдовжки більше як 700 кілометрів.

Антон Готліб, кореспондент:

Кордон із Палестинською автономією - не просто колючий дріт. Це так званий розумний паркан. Варто підійти до нього з того боку на відстань ближче ніж три метри, на контрольному пункті пролунає сигнал тривоги. На місце одразу прибуде патрульна група й запрацює протокол спроби прориву кордону.

Відповідальність між силовиками розподілена так: за кордони з іншими державами та Газою відповідає армія. У її складі є підрозділи легкої піхоти з патрульними функціями. За кордон із автономією - прикордонна поліція, її завдання - контроль за пересуванням, боротьба з тероризмом і контрабандою. Для цього вся територія Західного берега вкрита мережею блокпостів і прикордонних переходів.

Михайло Зінгерман, представник поліції Ізраїлю:

Большое количество терактов произошло именно на этих переходах в районе Иерусалима и на тех территориях, которые называются Западный берег Иудея и Самария. Есть попытки и довольно большое количество попыток террористов проникнуть на территорию Израиля. Они не останавливаются на переходах, не подчиняются требованиям сотрудников полиции и бывали у нас случаи, когда сбивали полицейских, они были ранены.

Тільки за останні роки прикордонна поліція запобігла сотням терактів і вилучила буквально гори зброї. В Ізраїля щодо своїх неспокійних сусідів діє простий принцип - ви не лізете до нас, ми не чіпаємо вас. На своїй території робіть що заманеться. Тому Єрусалим не втручається в сирійську війну, але на кожен снаряд, який залітає звідти, відповідає вогнем. Порушення кордону навіть у такий спосіб Ізраїль не допускає.