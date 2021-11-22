Коли йдеться про досвід іноземних країн у питанні охорони кордону - то насамперед згадують про Ізраїль. Державу, яка живе в оточенні недружніх країн - і в стані постійної війни. І міцний кордон для них - це гарантія виживання. Тож і грошей на нього вони не шкодують.

Про ізраїльські рубежі - розкаже наш кореспондент із Близького сходу - Антон Готліб.

Якщо подивитися на мапу - Ізраїль з усіх боків межує лише з недружніми державами. Відносно спокійними вважають - південний і східний кордони з Єгиптом та Йорданією. Набагато гірша ситуація на півночі - там кордон із Ліваном і Сирією. У Сирії котрий рік поспіль - війна, звідти періодично залітають міни та снаряди, постріли чути мало не щодня. Ось покинута Кунейтра, чути стрілянину.

З Ліваном історія ще гірша - там поблизу кордону володіння Хезболли. Кордони обнесені потужним парканом, у який вбудовані сейсмічні датчики. Терористи періодично намагаються прокласти тунелі на ізраїльську територію, та за допомогою спеціального обладнання армія їх виявляє.

Джонатан Конрікус, представник армії оборони Ізраїлю:

Армія розпочала операцію "Північний щит". Її головна мета - знищення тунелів руху Хезболла. Терористи прокладають ходи прямо з житлових будинків із ліванської території з порушенням міжнародних законів та угод. Ізраїльські сили діють лише зі свого боку кордону.

Окреме питання - кордон із Газою та Палестиною. Анклав Гази відділений суцільною бетонною стіною заввишки до п'яти метрів, углиб вона йде ще на 10-15 метрів, усе обвішане датчиками руху й контролю сейсмічності. З боку моря теж зведено підводну стіну для захисту від диверсантів. А навколо всієї Палестинської автономії те, що заведено називати Західним берегом, - загородження завдовжки більше як сімсот кілометрів.

Антон Готліб, кореспондент:

Кордон із Палестинською автономією - не просто колючий дріт. Це так званий розумний паркан. Варто підійти до нього з того боку на відстань ближче ніж три метри, на контрольному пункті пролунає сигнал тривоги. На місце одразу прибуде патрульна група й запрацює протокол спроби прориву кордону.

Відповідальність між силовиками розподілена так: за кордони з іншими державами та Газою відповідає армія. За кордон з автономією - прикордонна поліція, її завдання - контроль за пересуванням, боротьба з тероризмом і контрабандою. Для цього - вся територія Західного берега вкрита мережею блок-постів і прикордонних переходів.

Михайло Зінгерман, представник поліції Ізраїлю:

Большое количество терактов произошло именно на этих переходах в районе Иерусалима и на тех территориях, которые называются Западный берег Иудея и Самария. Есть попытки и довольно большое количество попыток террористов проникнуть на территорию Израиля.

Тільки за останні роки прикордонна поліція запобігла сотням терактів і вилучила буквально гори зброї. В Ізраїля щодо своїх неспокійних сусідів діє простий принцип - ви не лізете до нас, ми не чіпаємо вас. Тому Єрусалим не втручається в сирійську війну, але на кожен снаряд, який залітає звідти, відповідає вогнем. Порушення кордону навіть у такий спосіб Ізраїль не допускає.