Польща оплатить повернення мігрантів з білоруського кордону [ Редактировать ]
Польща готова оплатити повернення мігрантів із Білорусі на батьківщину.
Про це заявив голова польського уряду Матеуш Моравецький. За його словами, влада Польщі наразі обговорює цю тему по дипломатичних каналах із керівництвом Іраку та інших близькосхідних країн.
Він також зазначив, що білоруські силовики перешкоджають поверненню мігрантів, які перебувають на кордоні, до своїх країн. Нагадаю, раніше уряд Іраку виділив понад 200 тисяч доларів на повернення додому своїх громадян, які застрягли в Білорусі та Польщі.
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