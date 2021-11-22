Скандальна вчителька-антивакцинаторка з Кіровоградщини і далі ходить до школи і проводить уроки. І це попри те, що її усунули від роботи і знайшли їй заміну. Своїх колег жінка буквально доводить до істерики. Штрафи на неї не діють.

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Тероризує школу і зриває уроки. Вчителька історії Олександрійського колегіуму Лариса Лисюк - знову в центрі скандалу. Попри відсторонення від роботи через відмову надати сертифікат про вакцинацію, вона все одно проводить уроки. І відео викладає на своїй сторінці.

Лариса Лисюк, вчителька Олександрійського колегіуму:

-Два тижні я не мала можливості, як я провела урок - у мене щастя. Щаслива вчителька, що провела урок! Дітки, а ви щасливі? - Так! - Чому так тихо? - Так ти провела і другий проведеш? А вона пішла? Плаче сидить? А що ти зробиш...

До сліз вчителька-антивакцинаторка доводить своїх колег, яких замість неї виводять на заміну. Підтримують скандального педагога і ще два невакцинованих учителя. Вони супроводжують колегу у школі та чекають на неї під дверима, поки та зриває уроки. Сама ж Лисюк від коментарів відмовляється.

-Яка ваша позиція, будь ласка, скажіть, пані Ларисо?- Я не маю бажання спілкуватись з пресою.

Тиждень тому в школу вже викликали поліцію. На цьому відео скандальна вчителька сперечається з поліцейськими.

Лариса Лисюк, вчителька Олександрійського колегіуму:

- Вас, хлопчики, прийняли в невідоме злочиннне угрупування і ви служите невідомо кому за три копійки.

Тоді на вчительку склали адмінпротокол через порушення карантинних вимог. Штраф – 17 тисяч гривень, але й це не подіяло.

Наталія Малишева, директорка Олександрійського колегіуму:

Є і заяви в поліцію, і звернення в поліцію, але навіть і це вчитель перекручує і виставляє зовсім в іншому світлі, тобто ось така дійсно абсурдна ситуація.

До поліції на вчительку надійшло вже з десяток заяв від керівництва закладу та батьків учнів. Через злісне порушення карантинних вимог поліція сьогодні повторно склала на Ларису Лисюк адміністративний протокол. Їй загрожує вже вдвічі більший штраф - 34 тисячі гривень.

Ігор Байбутліді, начальник відділу превенції Олександрійського райвідділу поліції:

Ми факти фіксуємо, опитуємо учасників, свідків, виносимо адміністративні протоколи, постанови, відправляємо до суду - така реакція поліції.

Звільнити наразі офіційно відстороненого вчителя не можна, коментують в управлінні освіти.

Олександр Авраменко, начальник управління освіти Олександрійської міської ради:

Правоохоронна система зараз не розуміє, як діяти в подібній ситуації, Держпродспоживслужба не розуміє, як діяти в подібній ситуації, і директорка Наталя Малишева фактично кинута на призволяще в цій ситуації. Механізму дій, як діяти в подібній ситуації в юридичному аспекті немає.

Тож переговори та адмніпротоколи поліції - єдині важелі впливу на вчительку. Та поки що всі вони - недієві.