Вчителька-антивакцинаторка з Кіровоградщини продовжує вести уроки, поліція безсила [ Редактировать ]
Скандальна вчителька-антивакцинаторка з Кіровоградщини і далі ходить до школи і проводить уроки. І це попри те, що її усунули від роботи і знайшли їй заміну. Своїх колег жінка буквально доводить до істерики. Штрафи на неї не діють.
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Тероризує школу і зриває уроки. Вчителька історії Олександрійського колегіуму Лариса Лисюк - знову в центрі скандалу. Попри відсторонення від роботи через відмову надати сертифікат про вакцинацію, вона все одно проводить уроки. І відео викладає на своїй сторінці.
Лариса Лисюк, вчителька Олександрійського колегіуму:
-Два тижні я не мала можливості, як я провела урок - у мене щастя. Щаслива вчителька, що провела урок! Дітки, а ви щасливі? - Так! - Чому так тихо? - Так ти провела і другий проведеш? А вона пішла? Плаче сидить? А що ти зробиш...
До сліз вчителька-антивакцинаторка доводить своїх колег, яких замість неї виводять на заміну. Підтримують скандального педагога і ще два невакцинованих учителя. Вони супроводжують колегу у школі та чекають на неї під дверима, поки та зриває уроки. Сама ж Лисюк від коментарів відмовляється.
-Яка ваша позиція, будь ласка, скажіть, пані Ларисо?- Я не маю бажання спілкуватись з пресою.
Тиждень тому в школу вже викликали поліцію. На цьому відео скандальна вчителька сперечається з поліцейськими.
Лариса Лисюк, вчителька Олександрійського колегіуму:
- Вас, хлопчики, прийняли в невідоме злочиннне угрупування і ви служите невідомо кому за три копійки.
Тоді на вчительку склали адмінпротокол через порушення карантинних вимог. Штраф – 17 тисяч гривень, але й це не подіяло.
Наталія Малишева, директорка Олександрійського колегіуму:
Є і заяви в поліцію, і звернення в поліцію, але навіть і це вчитель перекручує і виставляє зовсім в іншому світлі, тобто ось така дійсно абсурдна ситуація.
До поліції на вчительку надійшло вже з десяток заяв від керівництва закладу та батьків учнів. Через злісне порушення карантинних вимог поліція сьогодні повторно склала на Ларису Лисюк адміністративний протокол. Їй загрожує вже вдвічі більший штраф - 34 тисячі гривень.
Ігор Байбутліді, начальник відділу превенції Олександрійського райвідділу поліції:
Ми факти фіксуємо, опитуємо учасників, свідків, виносимо адміністративні протоколи, постанови, відправляємо до суду - така реакція поліції.
Звільнити наразі офіційно відстороненого вчителя не можна, коментують в управлінні освіти.
Олександр Авраменко, начальник управління освіти Олександрійської міської ради:
Правоохоронна система зараз не розуміє, як діяти в подібній ситуації, Держпродспоживслужба не розуміє, як діяти в подібній ситуації, і директорка Наталя Малишева фактично кинута на призволяще в цій ситуації. Механізму дій, як діяти в подібній ситуації в юридичному аспекті немає.
Тож переговори та адмніпротоколи поліції - єдині важелі впливу на вчительку. Та поки що всі вони - недієві.
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