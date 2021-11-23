В Киев пришла зима, сегодня, 23 ноября, в разных районах столицы заметили пролетающий снег. Пока снег не сильный, но синоптики предупреждают, что к вечеру осадки усилятся.

По прогнозу Укргидрометцентра, в Киеве во вторник во второй половине дня ожидается мокрый снег.

Безоблачным небо в Киеве будет лишь утром – день и вечер ожидаются пасмурными. Утро и день пройдут без осадков. Вечером возможен мелкий дождь со снегом. Температура воздуха ночью составит 0...-2 градуса, днем потеплеет до +3.

Внимание! Сегодня вечером, а где-то и раньше, пойдет снег. Снег, кроме красивой романтической картинки, может сразу усложнить и так непростую ежедневную ситуацию на наших дорогах. Поэтому позаботьтесь уже сейчас о пути и способах, которыми вы будете вечером возвращаться домой с работы, после дел или дружеских посиделок" 6- отметила синоптик Наталка Диденко.

Киевляне в соцсетях уже сообщают, что небольшой снег идет на Подоле, улице Богатырской, а также на Куреневке и Виноградаре. Кроме того, снеговые осадки в центральных районах города, в том числе возле цирка.

О небольшом снеге сообщили жители и Святошинского и Соломенского районов. Впрочем, его пока нет на левом берегу города.

Предприятия УК "Киевавтодор" готовы к возможному ухудшению погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

Сообщается, что в случае ухудшения погодных условий к работе готово 458 единиц основной и 128 единиц дополнительной техники.

Напомним, по словам директора Укргидрометцентра Николая Кульбиды, средняя температура в первый месяц зимы будет превышать норму.

"Проявления зимы, похолодание, снег, будут, но природных катаклизмов не ожидаем", - сказал синоптик.

Январь и февраль также будут теплыми, однако не всегда - на смену высокой, как для зимы, температуре придут морозы до -30 градусов.

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