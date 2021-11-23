Резонансна ДТП - перші висновки. У штатах силовики відкинули версію теракту чи екстремістських дій у справі про наїзд на різдвяну процесію у штаті Вісконсін. Поліція офіційно повідомляє, що затриманий діяв один і не був пов'язаний із ісламістами.

Зараз слідство схиляється до того, що 39-річний Дарел Брукс просто намагався втекти із попереднього місця злочину , спробував відірватися від поліції вулицею, де проходив парад, і не впорався з кермуванням. Цю людину неодноразово притягували до кримінальної відповідальності за насильство та сексуальні злочини.

Але, що шокувало жителів міста, у соцмережах зараз пишуть, що за кілька днів до трагедії Брукс спокійно вийшов на свободу під заставу у тисячу доларів. І суддя не вважав чоловіка небезпечним для суспільства. За уточненими даними, кількість постраждалих внаслідок цього наїзду зросла до 48-ми. Серед них - двоє дітей, які і досі перебувають у критичному стані. Загиблих - п'ятеро.